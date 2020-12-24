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تعليم

ظهور أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب عين شمس اليوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أكد الدكتور مرتضى مصطفى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم"، لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح "مرتضى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم رفع المقررات الدراسية المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب إلى جانب الأسطوانات المدمجة، لافتًا إلى أنه لا يتم منع دخول الطالب الامتحان في حالة عدم دفع المصروفات، ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.

وشدد عميد آداب عين شمس، على فرض الرقابة من قبل أمن الكلية على التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الأول  اليوم، الخميس، الموافق 24 - 12 - 2020 من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وفي سياق آخر، أُجريت انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحادات الكليات بجامعة عين شمس، وذلك برعاية ا.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية.

وأكد ا.د. عبد الفتاح سعود التزام الجامعة بجميع الإجراءات القانونية والاحترازية وتقديم الكليات المختلفة لنموذج متميز لانتخابات الاتحادات الطلابية فى جميع مراحل الانتخابات بدءًا من تقديم الطلاب لاستمارات الترشح وصولًا إلى يوم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات. 

وتنتظر جامعة عين شمس ميلاد اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى الحالى وذلك فى إطار  دور جامعة عين شمس فى إعداد وتقديم كوادر طلابية جديدة مؤهلة للعمل المجتمعى ودفع عجلة التنمية لوطننا الحبيب. 

وأعلنت الكليات عن رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى.
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