نائب محافظ سوهاج يبحث تطوير القطاع الثقافي والحفاظ على الكتب التراثية

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، اليوم، اجتماعا بديوان عام المحافظة لبحث تطوير القطاع الثقافي وتكثيف ونشر الأنشطة الثقافية، بحضور جلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور ناصر أبو زيد استاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة سوهاج، وممثلي إدارات العلاقات العامة والإعلام، والبوابة الإلكترونية، ومركز المعلومات، والمكتبة بديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ دعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج التام لقطاع الثقافة، واهتمامه بإحياء الأنشطة الثقافية ونشرها في مختلف مراكز سوهاج، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع الحيوي للمساهمة في اكتشاف ودعم الموهوبين.



ونوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد جولات تفقدية للمكتبات الثقافية والتراثية بنطاق المحافظة، والعمل على الحفاظ على الكتب التراثية عن طريق تصويرها وحفظها إلكترونيا؛ لخدمة طلاب الجامعة والمواطنين من محبي القراءة .

وأشار " القاضي " إلى عقد اجتماع بصفة دورية لمناقشة التصورات والمقترحات، ووضع خطة عمل لتنشيط قطاع الثقافة بالمحافظة، على أن يضم الاجتماع ممثلين من " جامعة سوهاج، وديوان عام المحافظة، وقصر ثقافة سوهاج، وعدد من طلاب الجامعة " .