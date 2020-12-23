إزالة التشوهات البصرية.. الإسكان تشرح خطوات تطوير القاهرة الخديوية

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ، إن تطوير القاهرة الخديوية هو جزء من التطوير الأكبر لمنطقة القاهرة الاسلامية والتى ستربط القاهرة الخديوية ب مشروع تطوير كورنيش النيل المعروف ب ممشى أهل مصر .





وأوضح " إبراهيم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن القاهرة الخديوية قيمتها تأتى من قيمة المفردات المعمارية الموجودة فى التراث المعمارى المتمثل فى المبانى بالإضافة إلى أن هذه المنطقة كانت لفترات كبيرة جزء من وسط المدينة لما تشغله من أنشطة مرتبطة ب القاهرة الكبرى .





وأشار إلى أن تطوير القاهرة الخديوية جاء بهدف إحياء دور القيمة الجمالية وإزالة التشوهات البصرية فى وسط القاهرة بتطوير واجهات العمارات وإزالة مخلفات المحال التجارية ، لافتأ إلى بداية المشروع كان تطوير واجهات مربع الوزارات .





ولفت تطوير واجهات مربع الوزارات بهدف تخفيف العبئ المرورى وتركيز الأنشطة فى وسط القاهرة خاصة وإنه فرصةلإحياء دور الأخيرة بجعلها مركز لمقر تجارى وإدارى لمدينة القاهرة الكبرى .







