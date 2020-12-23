نشرة البرلمان.. أول قرية مصرية تتجه للإغلاق بسبب كورونا.. وعقوبات للممتنعين عن تناول اللقاح

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 23 ديسمبر:أمين مجلس النواب: ٩٠ نائبا استخرجوا كارنيهات العضويةحتى الآن.. النائبة فاطمة سليم الأصغر سنا في برلمان 2021للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور الشيوخالحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفهاتعيينات جديدة بالوظائف الحكومية.. قانون الموازنة العامة يفتح باب الأمل أمام الشباب20 ألف جنيه عقوبة التستر على مرضى كورونا.. و10 آلاف جنيه للممتنعين عن تناول اللقاحعاجل | أول قرية بمحافظة الفيوم تتجه للإغلاق بسبب كورونا