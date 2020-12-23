تاريخ مصر.. عبد الرحيم كمال يكشف كواليس فيلم الكنز.. فيديو

قال السيناريست والمؤلف عبد الرحيم كمال، إنه يعتز بمشروع فيلم الكنز إخراج شريف عرفة، مضيفا:" إخراج شريف عرفة لهذا الفيلم كان حلم من احلامي والمخرج شريف عرفة تواصل معي وطلب مني مشاركته في عمل فني واحد".





وأضاف عبد الرحيم كمال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" فيلم الكنز يتحدث عن مصر ويتحدث عن تاريخ 4 آلاف سنة وكان جزء واحد وكان الرابط هو الكنز المتواجد مع حتشبسوت والكنز المعنوي وهو أن المواطن مسنود على كنز حقيقي وهو التاريخ".





وتابع عبد الرحيم كمال:" بعد كتابة الكنز اصبح طويل جدا وكان هناك اقتراح انتاجي لكي يكون جزئين ولم اكن ميال لهذا الاقتراح".





وكشف السيناريست والمؤلف عبدالرحيم كمال، السبب وراء اختفائه وعدم ظهروه إعلاميا بشكل كبير على الرغم من أهمية الأعمال الدرامية التي قدمها .





وقال عبد الرحيم كمال في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" طبيعة المهنة تجعلني خلف الكاميرا وفي مكتبي لكتابة الأعمال الدرامية خلف الكاميرا، وببقى شايل هم الحديث بشكل مباشر مع الجماهير في اللقاءات الحوارية ".





وأضاف عبد الرحيم كمال:" أنا بدأت مع الكبار وقدمت أعمالا كبيرة وبها قدر من الحب والحكمة وأنا كنت محظوظا في بداية مشواري الفني".



