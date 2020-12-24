الجامعات المصرية تختتم الماراثون الانتخابي .. اليوم

تشهد الجامعات المصرية اختتام الماراثون الانتخابي اليوم 24 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه، بعد انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية والذي بدأ 17 ديسمبر الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات.

وكان قد قال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إنه لم يتم عقد انتخابات فى الكلية بسبب حسم الانتخابات عن طريق التزكية.





وصرح "أبو الدهب"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بأنه "تم الانتهاء بصورة كبيرة من تشكيل اتحاد طلاب كلية العلوم، ونحن فى انتظار الإعلان الرسمي مع نهاية الانتخابات فى باقى الكليات"، موضحا أن جميع اللجان فاز فيها الطلاب المرشحون بالتزكية.







وأضاف أن هناك التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية من جانب الطلاب خلال جميع مراحل الانتخابات ولم يتم رصد أي مخالفات بشأنها.





وتقام اليوم، الثلاثاء الموافق 22/12/2020، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020







وشهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فى أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات، كما فرضت الجامعة عدم دخول أى طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما تم وضع لافتات وملصقات ورقية على الأرض حتى لا يحدث زحام أو تكدس ولحرص الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الأقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصى قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي.

