محمد معيط: "لو جبنا أفضل وزير مالية في العالم مش هيقدر يتعامل مع الزيادة السكانية بمصر"

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تزيد سنويا بمعدل 2.5 مليون طفل، معقبا: لو جبنا أفضل وزير مالية في العالم مش هيقدر يتعامل مع دولة فيها النسبة دي من الزيادة..تعالي قولي إزاي هتقدر توفر خدمات مالية ودراسية لـ10 مليون فرد زيادة كل 4 سنوات".
وتابع "معيط" خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"،: أحد عناصر الفقر هو الزيادة السكانية المرتفعة في مصر، وبالرغم من هذا مصر حققت انخفاضا في نسبة الفقر.
وأكمل: مصر حققت نموا حقيقيا الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو انتشال المواطنين من السكن بالقبور وحل مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى بناء وتشييد المدن والطرق الجديدة.
واسترسل: مصر وفرت 5 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر قبل أزمة كورونا وصل إلى 46 مليار دولار، موضحا أن مصر حققت نموا حقيقيا وصل إلى كل القطاعات والمدن.
وتابع "معيط" خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"،: أحد عناصر الفقر هو الزيادة السكانية المرتفعة في مصر، وبالرغم من هذا مصر حققت انخفاضا في نسبة الفقر.
وأكمل: مصر حققت نموا حقيقيا الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو انتشال المواطنين من السكن بالقبور وحل مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى بناء وتشييد المدن والطرق الجديدة.
واسترسل: مصر وفرت 5 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر قبل أزمة كورونا وصل إلى 46 مليار دولار، موضحا أن مصر حققت نموا حقيقيا وصل إلى كل القطاعات والمدن.