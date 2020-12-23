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محمد معيط: "لو جبنا أفضل وزير مالية في العالم مش هيقدر يتعامل مع الزيادة السكانية بمصر"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:31 م
محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
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إسراء صبري
قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تزيد سنويا بمعدل 2.5 مليون طفل، معقبا: لو جبنا أفضل وزير مالية في العالم مش هيقدر يتعامل مع دولة فيها النسبة دي من الزيادة..تعالي قولي إزاي هتقدر توفر خدمات مالية ودراسية لـ10 مليون فرد زيادة كل 4 سنوات".

وتابع "معيط" خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"،: أحد عناصر الفقر هو الزيادة السكانية المرتفعة في مصر، وبالرغم من هذا مصر حققت انخفاضا في نسبة الفقر.

وأكمل: مصر حققت نموا حقيقيا الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو انتشال المواطنين من السكن بالقبور وحل مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى بناء وتشييد المدن والطرق الجديدة.

واسترسل: مصر وفرت 5 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر قبل أزمة كورونا وصل إلى 46 مليار دولار، موضحا أن مصر حققت نموا حقيقيا وصل إلى كل القطاعات والمدن.


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