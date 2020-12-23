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رياضة

حسام عزو: غزل المحلة هو من نقل مباراته أمام الأهلي في الدوري

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:39 م
لقاء غزل المحلة والأهلي
لقاء غزل المحلة والأهلي
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حسام الحارتي
قال حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة والمشرف العام على الكورة، أن الفريق خاض أول ثلاث مواجهات في الدوري المصري خارج أرضه حتى الآن. 
وقال حسام عزو في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس": "غزل المحلة هو من طلب نقل المباراة خارج الاستاد أمام الأهلي ونشكر مسئولي القلعة الحمراء على تفهم الموقف".

وأوضح حسام عزو أن غزل المحلة يسعي إلى تحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد الجماهير".

وتابع: "توقيع عقد رعاية لصالح غزل المحلة يساهم في توفير كافة مستلزمات الفريق والجهاز الفني".

وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.
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