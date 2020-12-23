حسام عزو: غزل المحلة هو من نقل مباراته أمام الأهلي في الدوري

قال حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة والمشرف العام على الكورة، أن الفريق خاض أول ثلاث مواجهات في الدوري المصري خارج أرضه حتى الآن.

وقال حسام عزو في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس": "غزل المحلة هو من طلب نقل المباراة خارج الاستاد أمام الأهلي ونشكر مسئولي القلعة الحمراء على تفهم الموقف".





وأوضح حسام عزو أن غزل المحلة يسعي إلى تحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد الجماهير".





وتابع: "توقيع عقد رعاية لصالح غزل المحلة يساهم في توفير كافة مستلزمات الفريق والجهاز الفني".



