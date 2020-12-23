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نائب: بيان البرلمان كان حاسما ضد تدخل نظيره الأوروبي في الشأن المصري.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:54 م
النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي عضو مجلس النواب
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محمود محسن
قال النائب ايهاب الطماوي عضو مجلس النواب وأمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن إن المنطقة العربية تمر بلحظات عاصفة وصعبة ، لافتا الى أن الدور المصري ظهر بشكل داعم لعدد من الدول العربية والأفريقية.

وأضاف الطماوي خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن موقف مجلس النواب المصري كان له دوره، والذي ظهر خلال البيان الذي أصدره للرد على البرلمان الأوروبي بعد التدخل في السيادة المصرية .

وتابع عضو مجلس النواب أن القوى السياسية كان موقفها واضحا لما قام به البرلمان الأوروبي لانه يمثل تدخل فى الشئون الداخلية للدولة المصرية مؤكدا أن البرلمان الأوروبي يغض البصر فيما يدور فى العديد من مناطق أوروبا.

وأشار الطماوي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها البرلمان الأوروبي بتوجيه نقد للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الاخيرة، لاحظ الشعب المصري بوجود تحركات مكثفة لقوى الشر والارهاب فى دول أوروبا للهجوم على مصر، بأنه خلال شهري ديسمبر ويناير. 
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