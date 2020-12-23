لأول مرة.. محمد الخطيب: مصر دمجت التطوير بالترميم خلال مشروع تطوير القاهرة التاريخية

قال المهندس محمد الخطيب، استشارى مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن المشروع يهدف لتطوير جميع المناطق داخل القاهرة التاريخية، والمصنفة ضمن طراز عالمى أعلنته منظمة اليونسكو عام 1979 م.





وأضاف " الخطيب"، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن مصر تستطيع المنافسة بالقيمة التاريخية الحضارية للقاهرة ب فنها وحضارتها خاصة وأنها تمتلك الزخم الكبير من التراث المعمارة والآثرى.





وأشار إلى أن مصر لأول مرة دمجت التطوير بالترميم والحفاظ على القيمة الآثرية للمكان مع تطوير النسيج العمرانى أيضأ ، لافتا إلى أن العاملين لابد أن يسيروا فى نسق واحد بالتوازى مع بعضهم البعض .





وأفاد بأنه تم تحديد مناطق ذات اولوية وهى عبارة عن 6 مناطق أساسية لافتأ إلى أن التعامل مع المناطق التاريخية يتطلب حرصا شديدا، ولا ينبغى التسرع في تطويرها، أنهم عملوا على نقاط ارتكاز تربط بينها محاور حركة وفى الغالب ستتحول لحركة مشاة .





وأضاف استشارى مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن تنفيذ تطوير هذه المنطقة يعتمد على مخططات محلية من وزارتي الآثار والثقافة بالإضافة لمنظمة اليونسكو والهيئات الدولية.





وتابع بأن مجلس الوزراء كلف عددا من المستشارين بتطوير القاهرة التاريخية لمدة تزيد عن عام بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.