أخبار التوك شو| توقعات العرافة العمياء فانجا لعام 2021.. إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة.. مصر دخلت في موجة كورونا الثانية

تناولت القنوات الفضائية وبرامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير الآتي:





أكد المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك حظر تجول ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إن لجنة الازمات هى من تملك الحق فى اتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، وذلك للكشف عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في مصر، كما تحدثت زايد عن تفاصيل وصول لقاح كورونا إلى مصر وطرق توزيعه، كما وجهت وزيرة الصحة مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين من أجل الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وفيما يلي أبرز تصريحات وزيرة الصحة:





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه قبل 2011 كان الجميع يتحدث عن الملايين الذين يعيشوا فى القبور، ويتحدثون عن سعر السلع وازديادها، فما نحن فيه، أفضل من أداءنا قبل 2011، وقتها كنت أعمل فى الوزارة، وكنا نعلم أن محطات الكهرباء تتهالك، ولكن لم يكن معنا سيولة كافية، وبعد 2011 قمنا بحل المشكلة من جذورها بوجود فائض كهربا.





قال الدكتور محمد فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام المصرى، إنه من المقرر أن يكون استقبال البطل المصرى بيج رامى باحتفالات شعبية ووطنية ضخمة خاصة وأن الشعب المصرى يفتخر بهذا البطل العظيم. وأوضح أن هناك فارقا بين المكملات الغذائية وبين المنشطات والهرمونات ، لافتأ إلى أن بيج رامى رجل متدين واصفا اياه " عارف ربنا كويس " ، ولا يمكن أن يعرض جسمه للموبقات بمنشطات ولكنه كان يستهلك مكملات غذائية صحية سليمة حتى يعوض الجهد الكبير الذى يبذله في الحرق أثناء تدريباته بالأثقال.





قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ، إن تطوير القاهرة الخديوية هو جزء من التطوير الأكبر لمنطقة القاهرة الاسلامية والتى ستربط القاهرة الخديوية ب مشروع تطوير كورنيش النيل المعروف ب ممشى أهل مصر .





قال الإعلامى أحمد موسى، إن قائدى السيارات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني عليهم الذهاب لتركيبه قبل 31-12.





قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن 31 ديسمبر، هو آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وسيتم ضبط أى سيارة بدون ملصق إلكتروني، ومن الممكن أن يتم سحب الرخصة، ولكن حتى الآن لا توجد غرامات على غير الملتزمين، ولكن القانون يلزم تركيب ملصق إلكتروني لكل سيارة.





قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز يجب الا يكون مر علي تصنيعها أكثر من 20 عاما وان تكون قدرة الموتور 70% وهذا ينطبق علي السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.





قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، ان أزمة تراجع أسعار البطاطس كان بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت علي جميع دول العالم ومنها التأثير علي معدل استهلاك البطاطس في اغلب دول العالم .





قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن شركة إيني الإيطالية اعلنت عبر حسابها اليوم عن اكتشاف موارد نفطية جديدة في الصحراء الغربية بمصر مع بئر استكشافية جديدة في منطقة "امتياز مليحة"، ويضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الامتياز الحالي.





أكد محمد مختار المتحدث الرسمي بأسم صندوق تحيا مصر أنه تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرات مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر.





قال الدكتور خال قاسم ، المتحدث الرسمى ب اسم وزارة التنمية المحلية ، إن مجلس الوزراء أصدر قراراته بإيقاف كافة الاحتفالات الخاصة ب أعياد رأس السنة وذلك لمنع أى تجمعات ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .



