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رئيس مياه البحيرة يتفقد مدرسة الشركة ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة
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مصطفى كرم
قام المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بزيارة مفاجئة لمدرسة الشركة، ورافقه بالزيارة ياسر محمود ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، و اشرف سلومه وكيل مدرية التربية والتعليم بالبحيرة وأحمد عمار رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة. 

وتفقد المهندس محمد سعيد نشأت، عددٍ من الفصول بالمدرسة، واثنى على مستوى الطلاب، وجهد المعلمين المبذول داخل الفصول، والاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناقش بعض الطلبة من المحافظات المختلفة عن مشاكلهم بالسكن والسفر ووجه مدير المدرسة بتذليل جميع العقبات أمامهم ليتفرغوا للعملية التعليمية. 

وفي نهاية الزيارة، قدم رئيس الشركة  الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على متابعته واهتمامه بالمدرسه ومتابعة حالة المعلم ، ومؤكدًا على أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، والقوة الدافعة للتعلم، وهو الركيزة الأساسية  للمنظومة التعليمية، ولا تقدم ولا تطوير بدون المعلم، وكرامته وشخصيته خط أحمر لا يجوز النيل منها. 
رئيس مياه البحيرة يتفقد مدرسة الشركة ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مياه البحيرة يتفقد مدرسة الشركة ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية
رئيس مياه البحيرة يتفقد مدرسة الشركة ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية
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