برفقة ميلانيا.. ترامب يغادر البيت الأبيض إلى فلوريدا.. صور

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، البيت الأبيض إلى ولاية فلوريدا لقضاء عطلة أعياد الكريسماس.





وفجر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب استخدامه حق الفيتو ضد قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديد، وقرر إعادته إلى الكونجرس.





وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بتعديل خطة الإنعاش الاقتصادي، ورفع قيمة المساعدات التي أقرت للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.





وأكد الرئيس الأمريكي في كلمة مصورة أنه لن يوقع على حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس مؤخرا قبل تعديلها.





ووصف ترامب خطة المساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، التي أقرها الكونجرس مؤخرا، بأنها "وصمة عار" داعيا لإجراء العديد من التغييرات.



