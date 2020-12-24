غادة رجب تطرح أغنية شمس الوصل.. اليوم

أغنية "شمس الوصل" كلمات بدر بن شايق، ألحان عبد الله عبود، توزيع محمد كمال".

وسبق أن كشفت الفنانة غادة رجب سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.





وأوضحت "غادة" خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".





وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا وأهمها أغنية "يحتاجني".