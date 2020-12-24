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فن

غادة رجب تطرح أغنية شمس الوصل.. اليوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تستعد الفنانة غادة رجب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "شمس الوصل" اليوم الخميس، وهي أغنية باللهجة الخليجية، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

أغنية "شمس الوصل"  كلمات بدر بن شايق، ألحان عبد الله عبود، توزيع محمد كمال".

وسبق أن كشفت الفنانة غادة رجب سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت "غادة" خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا وأهمها أغنية "يحتاجني".
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