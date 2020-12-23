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ديني

الجذور التراثية للنقد الأدبي .. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:55 م
الجذور التراثية للنقد
الجذور التراثية للنقد الأدبي
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محمود ضاحي
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤلفاً جديداً تحت عنوان "الجذور التراثية للنقد الأدبي"، الذي يؤرخ فيه لمسيرة النقد الأدبي من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي.

ويبرز وزير الأوقاف أهم الملامح والرؤى النقدية في كل عصر من هذه العصور، بمقاييس تلك العصور لا بمقاييس غيرها للنقد الأدبي.
 
ويؤكد وزير الأوقاف، أن العقلية العربية لم تكن أبدا عقلية جامدة، بل كانت عقلية واعية وفطنة ناضجة، فهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، وإن اقتضت طبيعة حياتهم الأولى أن يكون نقدهم فطريا ذاتيا.

فيما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء عدة قرارات في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف، وتضمنت تكليف كلٍّ من:

الشيخ  أحمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد الرحيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

الشيخ  علاء الدين محمود عقل شعلان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.

الشيخ محمد نور عثمان محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الدعوى.

عثمان محمد عثمان علي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني .

وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام.

وأضاف جمعة أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية ، وإذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل ) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق.

وشدد جمعة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بالكمامة، وبكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره.

وتابع: في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويضنا لجميع  مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.
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