بشرى سارة لأولياء الأمور والطلبة عن امتحانات الثانوية العامة ..فيديو

وجه الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، رسالة إلى أولياء الأمور، قائلًا "اِطمئنوا فأسئلة امتحانات الثانوية العامة موجودة في بنك المعرفة ومنصات التعليم الخاصة بالوزارة والقنوات الفضائية".

وأضاف "شحاتة"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "خبر اليوم" المذاع عبر فضائية "أون"، أن السناتر والدروس الخصوصية هي التي ستتسبب في ضياع الطلاب، ولن يتمكنوا من النجاح في الامتحانات؛ لأنها لن تأتي من الكتاب المدرسي.





وتابع الخبير التربوي، أن الطالب يذهب إلى المدرسة في يومين، ويكون لديه أسئلة من خلال تلك المنصات، ولا يستطيع الإجابة عنها، فيقوم بالاستفسار عن إجابتها.





وأشار "شحاتة"، إلى أن الدفء الأسري مهم من أولياء الأمور على الطلبة، مؤكدًا أن الآباء والأمهات هم أكثر دراية بطريقة التعامل مع أبنائهم، والعمل على توفير الوقت والمكان المناسب، وتسجيل الدروس، وجعل أبنائهم يشعرون بأنهم في امتحانات والتعلم من أخطائهم.





أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للبحث عن الكتب المدرسية الورقية المقررة على طلاب المرحلة الثانوية، في مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء، وتكبد المشقة والأموال حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه من حق طلاب المرحلة الثانوية أثناء حل الامتحان الإلكتروني على التابلت، أن يقوموا بتقسيم الشاشة في الامتحان والاستعانة بنسخة pdf بدلًا من النسخ الورقية.



