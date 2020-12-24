الصحة: سحبنا عينات عشوائية من لقاحات كورونا التي وصلت إلينا لتحليلها ..فيديو

العلماء والمراكز البحثية في بريطانيا وشرق آسيا حول التغير الجيني لفيروس كورونا، وتوصلوا إلى عدد من التغيرات ولكن دون أي دليل علمي يؤكد أنها تؤثر على اللقاحات. قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك بعض المستجدات رصدها





وأضاف خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر لم تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا حتى الآن، وهناك إجراءات نقوم بها على اللقاحات التي وصلت إلينا، ونسحب عينات عشوائية منها وأرسلناها إلى معامل الوزارة.





وأوضح خالد مجاهد ، أن هذه المعامل تقوم بتحليل عينات اللقاح للتأكد من أنها آمنة بنسبة مليون%، وتجري تحاليل على هذه العينات، ونقوم بالانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل اللقاح في هيئة الدواء المصرية، وفور الانتهاء سنبدأ بالتطعيم. أنهاآمنةبتسجيل





وتابع خالد مجاهد، أننا قمنا بعمل اجتماع لبحث آلية توزيع اللقاح وتوفيره في مستشفيات الجمهورية جميعًا.





واستكمل خالد مجاهد أننا لدينا 4500 سرير في الرعاية المركزة وجزء بسيط منها هو الشاغل، بالإضافة إلي 200 جهاز تنفس صناعي ونسب الإشغال قليلة مقارنة بموجة كورونا الأولى.





وأكد خالد مجاهد أن هناك لجنة قامت بمراجعة خطوط الإنتاج في الشركة القابضة لإنتاج المستحضرات وأفادوا بجاهزية خطوط الإنتاج مشيرا إلي أن مصر ستصبح قريبا مركزا لتصنيع اللقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط.