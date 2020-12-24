ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس دار الأوبرا: لدينا 14 فرقة تجمع بين الموسيقى العربية والكلاسيكية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
استعرض برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" مقتنيات متحف دار الأوبرا الحديثة والقديمة وأزياء أشهر من قدموا عروضا على مسرح دار الأوبرا.

ومن جانبه قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن 14 فرقة موسيقية  متواجدة في دار الأوبرا المصرية ونجمع بين الفرق الكلاسيكية وفرق الموسيقى العربية .

وأضاف   مجدي صابر في  حواره  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" دار الأوبرا المصرية تقدم عروض منذ 152 سنة، وتم تأسيس دار الأوبرا في مصر في عام  1869".

وأكمل مجدي صابر:" هناك عرض لازياء وملابس اوبرا عايدة وملابس كارمن وتلك الملابس تم إنتاجها في دار الأوبرا المصرية وتلك والأزياء لها علاقة بأشهر العروض  التي تم تقديمها على مسرح دار الأوبرا المصرية ".

 ولفت مجدي صابر:"  لدينا صور لشخصيات مؤثرة في تاريخ دار الأوبرا المصرية وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغيرهم من الموسيقيين المؤثرين".

 وأجرى برنامج" من مصر " جولة في متحف دار الأوبرا الحديثة لاستعراض مقتنيات وأزياء أشهر من وقفوا على مسرح دار الأوبرا المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوي في القاهرة والإسكندرية

«الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور

بإقامة حفلين.. الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوي في القاهرة والإسكندرية

احتفالا بذكرى ميلاد بيتهوفن الـ 250.. نوتة موسيقى "فيديليو" هدية لـ دار الأوبرا المصرية

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء تتألق على مسرح سيد درويش

اليوم.. حفل غنائي على مسرح سيد درويش في دار الأوبرا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

حظر وإغلاق كامل.. نادر سعد: اجتماع الوزراء غدًا سيخرج بقرارات استباقية

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين

جرّبته على أفشة وحسين الشحات.. مشادة على الهواء بسبب مساج النار والثعابين

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

أخبار التوك شو| توقعات العرافة العمياء فانجا لعام 2021.. إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة.. مصر دخلت في موجة كورونا الثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل بسكويت السمسم بخطوات بسيطة

دراسة: الأدوية المضادة للإسهال تقضي على الخلايا السرطانية