رئيس دار الأوبرا: لدينا 14 فرقة تجمع بين الموسيقى العربية والكلاسيكية

استعرض برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" مقتنيات متحف دار الأوبرا الحديثة والقديمة وأزياء أشهر من قدموا عروضا على مسرح دار الأوبرا.





ومن جانبه قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن 14 فرقة موسيقية متواجدة في دار الأوبرا المصرية ونجمع بين الفرق الكلاسيكية وفرق الموسيقى العربية .





وأضاف مجدي صابر في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" دار الأوبرا المصرية تقدم عروض منذ 152 سنة، وتم تأسيس دار الأوبرا في مصر في عام 1869".





وأكمل مجدي صابر:" هناك عرض لازياء وملابس اوبرا عايدة وملابس كارمن وتلك الملابس تم إنتاجها في دار الأوبرا المصرية وتلك والأزياء لها علاقة بأشهر العروض التي تم تقديمها على مسرح دار الأوبرا المصرية ".





ولفت مجدي صابر:" لدينا صور لشخصيات مؤثرة في تاريخ دار الأوبرا المصرية وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغيرهم من الموسيقيين المؤثرين".



