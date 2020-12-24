إصابة 11 شخصا في تصادم ٣ سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا حادث تصادم ٣ سيارات مما أسفر عن إصابة ١١ شخص تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









تلقى محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائى، يفيد تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى.



