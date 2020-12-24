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حوادث

إصابة 11 شخصا في تصادم ٣ سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا حادث تصادم ٣ سيارات مما أسفر عن إصابة ١١ شخص تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقى محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا  من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائى، يفيد تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق. 
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