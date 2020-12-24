لو عايز تخس.. 10 نصائح تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

يرغب الكثيرون من الأشخاص في التخلص من الوزن الزائد ، دون إتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل المشي يوميا، مما يسبب عائقا كبيرا أمام العديد من الأشخاص لكي يحصل على قوام رشيق.





قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض النصائح الغذائية و المعلومات التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد دون اتباع نظام غذائي...





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-يعتبر الكوب الصغير من المياه الغذائية يعادل 9 ملاعق سكر.

- كيس الشيبسي يعادل 1 لتر من الزيت

- العصير المعلب "غير البيور" يعادل 12 معلقه سكر، ويفضل شرب العصائر الفريش غير المعلبة و بدون مواد حافظة

- مكعب شوكولاتة يعادل اكثر من 19 معلقه سكر

- البطاطس المحمره تأخذ ٦ ساعات لكي يحرقها الجسم في حالة المشي لمدة ساعة بعد الأكل

- المكرونه والأرز اكثر من 5 معالق يحتاج علي الاقل ساعتين مشي او ساعة رقص زومبا لحرق الدهون

- كوبايه شاي اخضر عليها ليمون قبل الاكل بنص ساعه تساعد على زيادة معدل الحرق





-السلطه الخضراء تحافظ علي الشعر والبشره اثناء الرجيم لأنها تحتوي علي الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وتساعد على الاحساس بالشبع لفترة طويلة.

- الليمون المتقطع مع نص معلقه جنزبيل يساعد على الحرق، ولكنه ممنوع لمرضي القرح و الجهاز الهضمي.

- شرب كل ساعه أو قبل كل وجبة بنص ساعة 2 كوب من المياه يساعد على حرق الدهون في الجسم و ونقص الوزن لانه يعطي الاحساس بالشبع.

-تقسيم الوجبات علي مدار اليوم على ان تكون وجبه كل ٣ ساعات خفيفه يساعد اكثر على إنقاص الوزن و الشعور بالشبع لفتره طويله.



