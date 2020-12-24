أبرزها "د" و "ب".. أفضل 4 فيتامينات لتحسين المزاج

تعتبر اضطرابات المزاج من الأمور الخطيرة التي تؤثر على الحياة اليومية، قد يكون تناول مضادات الاكتئاب طريقة مفيدة لمكافحة الأعراض المرتبطة بمشاكل المزاج الناتجة عن الاكتئاب والقلق ومع ذلك ، فإن اللجوء إلى نظام غذائي صحي يمكن أن يكون وسيلة طبيعية لتعزيز صحتك العقلية وتقليل مخاطر اضطرابات المزاج.





فيما يلي كشف موقع tailormadehealth ، عن بعض أفضل الفيتامينات التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية، كان أهمها:





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-فيتامين سي

من المعروف أن فيتامين ج أو حمض الأسكوربيك مفيدان في تطوير وإصلاح أنسجة الجسم والحفاظ على صحة الجلد والمساعدة في التئام الجروح وتقوية جهاز المناعة. شيء آخر قد يفعله فيتامين سي لصحتك هو تحسين المزاج.

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي من التعب ومشاعر الاكتئاب.

في دراسة أجريت في مستشفيات الرعاية الحادة ، تحسن المزاج لدى المرضى الذين تقل مستويات فيتامين سي لديهم عن المتوسط ويقلل من الضغط النفسي بعد تلقي كميات كافية من فيتامين سي.

للوصول إلى البدل الغذائي الموصى به (RDA) لفيتامين C ، يجب أن يستهلك الشخص البالغ 75 مجم للإناث و 90 مجم للذكور. مطلوب 35 ملغ إضافية من فيتامين ج يوميا للمدخنين.

لا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين ج ، ولكن توجد مصادر طبيعية وفيرة مثل الحمضيات والفلفل الأحمر والبروكلي. فيتامين ج متاح أيضًا كمكمل غذائي على شكل حمض الأسكوربيك.





-فيتامين د

هو أحد الفيتامينات الوحيدة التي يمكن لجسم الإنسان إنتاجها وتصنيعها، فيتامين (د) هو فيتامين أساسي معروف بأنه يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الأسنان وبنية العظام ، كما أنه يرتبط مؤخرًا بانخفاض خطر الإصابة بالعدوى، علاوة على ذلك يرتبط فيتامين د أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العقلية ، بما في ذلك الاكتئاب والفصام والاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

من الطرق الطبيعية وغير المكلفة للحصول على فيتامين د التعرض للشمس، قد تحتوي بعض الأطعمة على عدد قليل من فيتامين د. وتشمل هذه المصادر:الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والسردين والرنجة، اللحوم الحمراء والكبد، صفار البيض.





-فيتامين ب 6

من المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين ،هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وموجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ويضاف إلى أطعمة أخرى ومتاح كمكمل غذائي، يساعد الجسم على تخزين الطاقة من البروتينات والكربوهيدرات ويساعد في تكوين الهيموجلوبين ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم الحالة المزاجية.

فيتامين ب 6 ضروري لإنتاج الناقلات العصبية بما في ذلك حمض جاما أمينوبوتريك والدوبامين والسيروتونين، ترتبط هذه الناقلات العصبية بأحاسيس ممتعة وتساعد على تنظيم الحالة المزاجية والنوم والذاكرة والتعلم والهضم.

يلعب فيتامين ب 6 أيضًا دورًا في تقليل الهوموسيستين في الدم وهو حمض أميني إذا لم يتم تنظيمه فقد يؤدي إلى أمراض الأوعية الدموية الدماغية ونقص الناقل العصبي ، مما يؤدي بعد ذلك إلى اكتئاب المزاج.

تشمل مصادر فيتامين ب 6 ما يلي اللحوم مثل لحم البقر، لدواجن ،الديك الرومي، سمك السالمون، الفول السوداني، فول الصويا، الشوفان، حليب، موز.





-فيتامين ب 9

المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك في شكله الطبيعي حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، ونمو الأنسجة ووظيفة الخلايا ويساعد في تقليل العيوب الخلقية لدى الأطفال الذين لم يولدوا بعديشار إلى الشكل الذي يصنعه الإنسان من حمض الفوليك باسم حمض الفوليك.

فيتامين ب 9 ، ب 6 ، ب 12 فيتامينات ممتازة لصحة المزاج، إنهم يعملون معًا للمساعدة في تكسير الحمض الأميني هوموسيستين، كشفت العديد من الدراسات أن المرضى المصابين بالاكتئاب لديهم أيضًا نسبة عالية من نقص حمض الفوليك.

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين B9 ما يلي: بروكلي، الخضروات الورقية "اللفت والملفوف والسبانخ"، بازيلاء، الحمص والفاصوليا.



