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رياضة

المصري: صرف مستحقات اللاعبين ونأمل في إنهاء الأزمة مع التوأم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
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حسام الحارتي
قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إنه تم صرف مستحقات كافة اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأضاف محمد الخولي، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن الخلاف مع التوأم حسام وإبراهيم حسن كان يهدد بإيقاف قيد المصري.

وتابع "نأمل في إنهاء الخلاف مع حسام وإبراهيم حسن بعيدًا عن الإجراءات القانونية للحفاظ على النادي المصري".

ونجح المصري في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلى رأسها أحمد رفعت، ومحمد عنتر ثنائى الزمالك، وهو ما زاد الأعباء المالية على مجلس المصري؛ إلى جانب دفع رواتب الجهاز الفنى، واللاعبين القدامى.

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