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بين الناس

محمد من أصحاب الهمم يناشد التضامن توفير فرصة عمل له.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد محمد أحمد محمد عمران، المقيم في تنظيم ميدان 317 بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي توفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5%.


وقال في رسالته: "أنا من ذوى الاحتياجات، حيث تعرضت لحادث انفجار منذ سبع سنوات أدى لبتر فوق الركبة اليمنى، وقمت بتركيب طرف تعويضي، ولا يوجد لدى دخل ولا عمل، حيث إننى حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية بتقدير جيد سنة التخرج 2020، ولم أوفق حتى الآن في تعييني على نسبة 5%، حيث إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يعطيني هذا الحق في التعين، إلا أن الشركات وأصحاب المصالح لم يطبقوا هذا القانون".


وأضاف: "أحمل شهادة التأهيل المهني لذوى الاحتياجات من وزارة التضامن الاجتماعى وشهادة الإفادة من الكلية وشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية، إلا أننى لم أوفق فى الحصول على فرصة عمل أستطيع من خلالها الحصول على دخل".


وناشد المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت.


للتواصل مع القارئ من خلال 
01272052651


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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