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اقتصاد

آخر أسعار الذهب والفضة في الأسواق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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احمد قطب- علي الخشاب
تراجعت أسعار الذهب في سوق الذهب المحلي خلال تعاملات أمس، الأربعاء، وانخفض سعر الجرام بقيمة جنيهين، مقارنةً بأسعار أمس الأول.

ورصد "صدى البلد"، أسعار الذهب وحركة البيع والشراء بسوق الذهب بالدقي.

في البداية، يقول عادل علي راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية للجيزة، "ما يحدث الآن هو تذبذب أسعار الذهب بسبب مضاربات البورصات العالمية، وهي مضاربات دول مثلما يحدث في مضاربات اللقاحات الآن كل دولة تعلن اكتشافها اللقاح الأفضل لعلاج فيروس كورونا، وهذا ما يحدث مع المعدن الأصفر، وهو سيد التجارة العالمية لأن التجارة اليوم مع الدول العظمي عن طريق البورصات العالمية، وهى المتحكم الرئيسي في سعر ارتفاع أو انخفاض الذهب".

وأوضح "راضي"، أنه حدث أن باعت كوريا 60 طنًا من الذهب مما تسبب في انخفاض أسعار الذهب بشكل كبير، وتدخلت منظمة الذهب العالمية وأبلغت الدول بأنه في حالة البيع تكون المنظمة هي المشتري لضمان استقرار أسعار الذهب.

وأشار إلي أن المضاربات خلال الشهر قليلة؛ حيث إن الارتفاع والانخفاض ينحصر في 8 جنيهات فقط ارتفاعًا وانخفاضًا، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 هو 818 جنيهًا، وعيار وسعر جرام الذهب عيار 18 هو 700 جنيه وعيار 24 سجل 931 جنيهًا.

تختلف أسعار الذهب فى مصر  بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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