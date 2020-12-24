مجدي صابر: أكبر الفرق العالمية قدمت عروضها على مسرح الأوبرا الكبير ..فيديو

قال مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه قدم عرضًا بعنوان "أبو سمبل" في عام 1988 وكان إنتاجا يابانيا وكان المخرج والمؤلف يابانيا، موضحًا "كنت أؤدي ردود رمسيس الثاني وانتصاراته".





وأضاف مجدي صابر، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "تعلمت في العرض الدقة من اليابانيين والوقوف على مسرح الأوبرا كان حلما كبيرا بالنسبة إليّ".





وتابع مجدي صابر "مسرح دار الأوبرا عرض عليه أكبر فرق في العالم وأكبر نجوم العالم في مجال الغناء أو الموسيقى أو الأوبرا أو الباليه".





وأكمل مجدي صابر "هناك عرض لأزياء وملابس أوبرا عايدة وملابس كارمن وتلك الملابس تم إنتاجها في دار الأوبرا المصرية وتلك والأزياء لها علاقة بأشهر العروض التي تم تقديمها على مسرح دار الأوبرا المصرية".





ولفت مجدي صابر "لدينا صور لشخصيات مؤثرة في تاريخ دار الأوبرا المصرية وعلى رأسهم الموسيقار عمر خيرت وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغيرهم من الموسيقيين المؤثرين".





وأجرى برنامج "من مصر" جولة في متحف دار الأوبرا الحديثة لاستعراض مقتنيات وأزياء أشهر من وقفوا على مسرح دار الأوبرا المصرية.



