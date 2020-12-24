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تعليم

اليوم.. بوسي تحيي حفلاً غنائياً بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوسى
بوسى
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كريم ناصر
إجراءات استثنائية أعدتها إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استعدادًا لحفل النجمة بوسي، المقرر إقامته على مسرح الجامعة اليوم الخميس ، يأتي على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات، مع تخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد، كما حرصت إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور.

وأعدت النجمة بوسي مجموعة متنوعة من أعمالها الجديدة التي تقدمها لأول مرة على مسرح الجامعة، إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة التي ميزت شخصيتها الغنائية ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب، بالإضافة إلى تنويعات من أغاني الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر. 

ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطني والفني والإبداعي للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوي الذى تلعبه القوى الناعمة، ويشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسي للجمهور، حيث تشدو بأغنية وطنية في حب مصر تقدمها المطربة الشعبية بوسي، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتسع لـ 1300 كرسى، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة في الفترة الأخيرة.

وتعد المطربة بوسي، واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية.


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