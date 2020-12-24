كثافة المرضى بالمستشفيات 20%.. «التعليم العالي» تكشف نتائج دراسات تمت في مصر عن تحور فيروس كورونا ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة التعليم العالي، إن عدد المستشفيات الجامعية 115 مستشفى، ومن المتوقع زيادتها؛ بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية التي تستقبل مرضى فيروس كورونا.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك مستشفيات لدى وزارة التعليم العالي مخصصة بالكامل لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مثل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى الباطنة، في جامعتي القاهرة و عين شمس، فضلا عن المستشفى الميداني، و مستشفى العبور التخصصي، ومستشفى الشهيد أحمد شوقي.





وأوضح عبدالغفار ، أن المستشفيات الجامعية المحولة لمستشفيات عزل مجهزة بأفضل الاستعدادات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدًا أن الكثافات في الأقسام الداخلية قليلة ولا تتجاوز 20%، وهذا لأن الجميع أصبح يتجه إلى العزل المنزلي في الحالات البسيطة. مرضىالكثافاتيتجه





وتابع عبد الغفار "قمنا بدراسة التطورات التي حدثت على الفيروس خلال الأسابيع الماضية والدراسات المصرية لهذه التحورات تؤكد أن فيروس كورونا له قدرة أكبر على الارتباط بالخلايا، وبالتالي انتشاره أوسع وليس له تأثير أشد من الموجة الأولى" .



