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تجاوزت نطاق صلاحياتها.. تعليق الحكومة على تحذيرات بعض الدول من زيارة مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
كشف المستشار نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن بعض مراكز الأوبئة حول العالم تجاوزت نطاق صلاحياتها، وبدأت تصدر بيانات عن عدة دول منها مصر، كان ذلك ردًا على تحذيرات بعض الدول لرعاياها من زيارة مصر، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات بخلاف سلطات الدولة هي منظمة الصحة العالمية، لأن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول.

وفى نفس السياق، قال المستشار نادر سعد، إنه لم يتم مناقشة أى أمر خاص بالمدارس اليوم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قرر رفع الغائب حتى امتحانات الدور الأول.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أن هناك 300 حالة مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس من أصل 23 مليون تلميذ، والوضع فى المدارس جيد جدًا.
 
وكشف عن أن مجلس الوزراء قرر منع جميع أشكال الاحتفال برأس السنة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد لا حدائق و لا احتفالات ولا تجمعات بمديريات الشباب والرياضة بسبب كورونا.  

ولفت إلى أنه خلال الأسبوع القادم خلال اجتماع لجنة الأزمة ستتم مناقشة قرار فرض الغرامات فورًا على من يسير بدون كمامة أو من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وذلك لتحقيق الانضباط.

وأشار إلى أن الغرامات الفورية لم تحدد القيمة، ولكن خلال الأسبوع القادم لجنة الأزمات ستكشف كل شيء، والقيمة التى ستحصل من المواطنين.

وأوضح أن المواطن الذي يسير فى الشارع على قدمه أو من يقود سيارته الشخصية، لن توقع عليه الغرامة ولكن من يستقل تاكسي سيتم توقيع الغرامة عليه.

استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.


ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الامر، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

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