تجاوزت نطاق صلاحياتها.. تعليق الحكومة على تحذيرات بعض الدول من زيارة مصر

كشف المستشار نادر سعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن بعض مراكز الأوبئة حول العالم تجاوزت نطاق صلاحياتها، وبدأت تصدر بيانات عن عدة دول منها مصر، كان ذلك ردًا على تحذيرات بعض الدول لرعاياها من زيارة مصر ، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات بخلاف سلطات الدولة هي منظمة الصحة العالمية، لأن لها مكاتب تمثيل في معظم الدول.

وفى نفس السياق، قال المستشار نادر سعد، إنه لم يتم مناقشة أى أمر خاص بالمدارس اليوم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قرر رفع الغائب حتى امتحانات الدور الأول.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أن هناك 300 حالة مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس من أصل 23 مليون تلميذ، والوضع فى المدارس جيد جدًا.

وكشف عن أن مجلس الوزراء قرر منع جميع أشكال الاحتفال برأس السنة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد لا حدائق و لا احتفالات ولا تجمعات بمديريات الشباب والرياضة بسبب كورونا.





ولفت إلى أنه خلال الأسبوع القادم خلال اجتماع لجنة الأزمة ستتم مناقشة قرار فرض الغرامات فورًا على من يسير بدون كمامة أو من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وذلك لتحقيق الانضباط.





وأشار إلى أن الغرامات الفورية لم تحدد القيمة، ولكن خلال الأسبوع القادم لجنة الأزمات ستكشف كل شيء، والقيمة التى ستحصل من المواطنين.





وأوضح أن المواطن الذي يسير فى الشارع على قدمه أو من يقود سيارته الشخصية، لن توقع عليه الغرامة ولكن من يستقل تاكسي سيتم توقيع الغرامة عليه.



