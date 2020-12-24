أخبار التوك شو.. الحكومة ترد على تطبيق حظر التجوال ليلة رأس السنة.. والداخلية تحسم الجدل حول إلغاء سير المركبات القديمة

تناولت القنوات الفضائية وبرامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير الآتي:

حظر تجوال ليلة رأس السنة.. الحكومة تحسم الجدل علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة لمنع التجمعات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إن لجنة الازمات هى من لديها الحق فى أتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.

وكشف إنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأوضح أن أى فندق سيقيم بحفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.

وزير المالية: إيراداتنا تريلون و250 مليار جنيه لكن مصروفاتنا تريليون و770 مليارًا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من السهل أن ينتقد أى شخص المسئول وهو خارج كرسى المسئولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومى، وأمن الناس فى الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول، معقبا: الإصلاح الاقتصادى عملية مستمرة.

وأضاف "معيط" خلال حواره برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ما قامت به الدولة، لم يحدث فى يوم، وما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه فى سنوات طويلة، معقبا: سنواصل مسيرتنا في التقدم والتحسن.

وتابع: نهدف إلى خلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا: نزيد 2.5 مليون جنيه فى العام، فأفضل وزير مالية فى العالم لن يستطيع التعامل مع بلد تزداد 2 ونصف مليون فى العام.



إلغاء سير مركبات مر عليها 20 سنة| الداخلية تنهي الأزمة قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن 31 ديسمبر، هو آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وسيتم ضبط أى سيارة بدون ملصق إلكتروني، ومن الممكن أن يتم سحب الرخصة، ولكن حتى الآن لا توجد غرامات على غير الملتزمين، ولكن القانون يلزم تركيب ملصق إلكتروني لكل سيارة.







أكد المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك حظر تجول ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا إن لجنة الازمات هى من تملك الحق فى اتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه قبل 2011 كان الجميع يتحدث عن الملايين الذين يعيشوا فى القبور، ويتحدثون عن سعر السلع وازديادها، فما نحن فيه، أفضل من أداءنا قبل 2011، وقتها كنت أعمل فى الوزارة، وكنا نعلم أن محطات الكهرباء تتهالك، ولكن لم يكن معنا سيولة كافية، وبعد 2011 قمنا بحل المشكلة من جذورها بوجود فائض كهربا.









قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ، إن تطوير القاهرة الخديوية هو جزء من التطوير الأكبر لمنطقة القاهرة الاسلامية والتى ستربط القاهرة الخديوية ب مشروع تطوير كورنيش النيل المعروف ب ممشى أهل مصر .





قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، ان أزمة تراجع أسعار البطاطس كان بسبب أزمة فيروس كورونا التي أثرت علي جميع دول العالم ومنها التأثير علي معدل استهلاك البطاطس في اغلب دول العالم .





قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن شركة إيني الإيطالية اعلنت عبر حسابها اليوم عن اكتشاف موارد نفطية جديدة في الصحراء الغربية بمصر مع بئر استكشافية جديدة في منطقة "امتياز مليحة"، ويضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إنتاج الامتياز الحالي.









قال الدكتور خال قاسم ، المتحدث الرسمى ب اسم وزارة التنمية المحلية ، إن مجلس الوزراء أصدر قراراته بإيقاف كافة الاحتفالات الخاصة ب أعياد رأس السنة وذلك لمنع أى تجمعات ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .





عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن 10 توقعات للعرافة العمياء لعام 2021. وأضاف التقرير أنه رغم مرور 23 عامًا على وفاتها العرافة البلغارية العمياء لا تزال تثير الجدل بنبوءات سجلت فيها توقعات حتى عام 2030، والتي يقال إن بعضها تحقق على مدار السنوات السابقة أبرزها أحداث 11 سبتمر؟ ووباء فيروس كورونا لذا أطلق عليها الغرب عليها اسم القديسة "بابا فانجا".