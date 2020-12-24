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فن

شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- عمر خالد- محمد زاهر
أقيم  عرض خاص لفيلم "ريما"، في مجمع سينمات "سينشري بورتو كايرو مول" على الطريق الدائري بالتجمع الأول. 

فيلم «ريما» بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة «ريما» والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون،  نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى «ريما».

وتم الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم ريما، قبل انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 ولكن تم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
شاهد.. النجوم في العرض الخاص لـ فيلم ريما
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