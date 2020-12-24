متحدث الوزراء: سيتم تنفيذ قرار منع حفلات رأس السنة بكل صرامة ..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن احتفالات رأس السنة ممنوعة في جميع الأماكن داخل مصر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تنفيذ القرار بكل صرامة.





وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأفراح في الأماكن المفتوحة لم يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ وهو ما يخص احتفالات رأس السنة.





وأوضح أن لجنة الأزمات ستنعقد الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن غرامة ارتداء الكمامة سيكون لها حد أدنى وليس شرط أن يصل الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه.





وتابع نادر سعد ، أن اللجنة القانونية لبحث آلية تطبيق الغرامة الفورية اجتمعت وانتهت من وضع التصورات المبدئية، وسيتم عرضها علي لجنة الأزمات الأسبوع المقبل. القانونيةالأسبوع





ونوه نادر سعد، بأن جميع إصابات فيروس كورونا على مستوى مدارس مصر بلغت 300 إصابة ما بين 23 مليون تلميذ وطالب في جميع المراحل التعليمية.





واستكمل نادر سعد، أن تعليق الطيران في بعض الدول جعلنا نعود مرة أخرى لمشكلة المصريين العالقين، ونتعامل مع هذا الأمر، وتم إحياء لجنة العالقين مرة أخرى، ووزيرة الهجرة بدأت في احتواء المشكلة، ونحن دائما جاهزون لإرسال طائرات لجلب أبنائنا كما فعلنا في الموجة الأولى .