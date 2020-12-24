رضا عبد العال: لا أعلم سبب تأخير تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك

أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أنه لا يعلم سبب تأخير تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.





وقال "عبد العال"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "أشرف صبحي عقد جلسة مع فرجاني ساسي لمصالحة جماهير الزمالك بعد قراره بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور".





وتساءل "أين اللجنة التي تدير الزمالك؟ لماذا لم تجلس مع فرجاني ساسي لتجديد عقده؟ وزير الرياضة لا يجب أن يعقد جلسة تجديد مع لاعب".





وأكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أنه فى حالة رحيل فرجاني ساسي عن صفوف القلعة البيضاء فسيرحل العديد من النجوم الآخرين عن الفريق.





وأضاف عبد العال "إذا رحل ساسي عن الزمالك فسيغادر أشرف بن شرقي، وزيزو، ومصطفى محمد، وجماهير الزمالك تتمنى تجديد عقد فرجاني بأى طريقة مهما كانت".





واختتم "الزمالك لن يقف على أى لاعب، ولكن هناك نجومًا يؤثرون فى الفريق؛ لإمكانياتهم الفنية داخل الملعب".