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سهلة وشهية.. طريقة عمل شكشوكة بالسجق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
شكشوكة بالسجق من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل، فقدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة عمل شكشوكة بالسجق


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مقادير شكشوكة بالسجق
بيض
سجق شرقي 
ثوم 
فلفل رومي أخضر 
فلفل حار أحمر وأخضر 
بصل أبيض  
مكعبات بطاطس محمرة  
مكعبات طماطم مبشورة 
زبدة
 طماطم  مكعبات
ملح وفلفل 
كزبرة ناشفة 
جوزة الطيب 
ملح وفلفل 
زيت 
خبز بلدي  للتقديم

طريقة تحضير شكشوكة بالسجق

-يشوح السجق مع الزبدة على النار ثم يضاف الثوم والملح والفلفل والكزبرة
-يضاف البصل والثوم والفلفل الرومي والطماطم المبشورة والفلفل الحار.
-تضاف البطاطس ثم البيض.
-يشوح الثوم في زيت على النار ثم تضاف الطماطم المكعبات.
-تضاف فوق الشكشوكة ثم تترك مغطاة حتى تمام التسوية وتقدم مع الخبز البلدي.

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