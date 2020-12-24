كارثة بيئية.. ترعة شرارة بالقناطر الخيرية مستنقع للأوبئة وتهدد ببوار الأراضي.. شاهد

"الوضع ينذر بكارثة بيئية وصحية، الأوبئة تحاصرنا من كل مكان، والأمراض تقتل أبناءنا، والأراضي الزراعية أصبحت مهددة بالبوار".. استغاثة تتردد على ألسنة العديد من أبناء قرية شرارة التابعة لمركز القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، بعد أن تحولت الترعة إلى مستنقع للقمامة والحيوانات النافقة، الأمر الذي أدى إلى تكاثر الحشرات وانتشار الثعابين السامة، وتلف محاصيل المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في كسب قوت يومهم، وذلك سواء في الأراضي المملوكة لهم أو التي يستأجرونها لإعانتهم على تلبية احتياجات أسرهم".





وقال الأهالي في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "إن صبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة، نظرًا لسوء حالتها والإهمال الذى تعانى منه مما أدى إلى ردم مجرى المياه بالقمامة والمخلفات، ونمو الحشائش على جانبيها، الأمر الذى يسمح بتكاثر أنواع كثيرة من الحشرات والقوارض وأسراب البعوض تطارد الأهالى فى منازلهم، وأن الروائح الكريهة تخنق المواطنين، وتشكل خطرًا داهمًا على المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية ، بالإضافة إلى ما توفره من مأوى للثعابين، التى تهاجم الأهالى بين الحين والآخر".

وأضافوا: "أصبحنا مهددين بفقدان مصدر رزقنا، بعد انسداد الترعة، والقنوات الفرعية، مما تسبب فى جفاف أراضينا، وتلف زراعاتنا، بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة التى تهدد حياتنا ، نتيجة تلوث مجرى الترعة بالقمامة والحيوانات النافقة ، كما انها شهدت حوادث غرق عدد من أبناء المنطقة، الذين سقطوا فى الترعة".

وأشاروا: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى أمام المسئولين فى إدارة الرى ، ومديرية الرى ، دون أن يحركوا ساكنًا لإنهاء معاناة الأهالى، الذين أصبحوا مهددين بفقدان مصدر رزقهم"، مناشدًا المسئولين معاينة الترعة للوقوف على حجم المأساة التى يعيشها أهالى القرية، بسبب تراكم أكوام القمامة فى مجرى الترعة.

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