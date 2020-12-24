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رياضة

رضا عبد العال: بقاء أوناجم مع الزمالك إهدار مال عام

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:14 ص
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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محمد رشاد
أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أنه يجب أن يرحل المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأبيض؛ بعد حصوله على جميع الفرص مع القلعة البيضاء.

وقال "عبد العال"، فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "استمرار أوناجم مع الزمالك هو إهدار مال عام، ولا يستطيع اللعب فى نادٍ بحجم القلعة البيضاء، ويجب رحيله فى أقرب وقت".

وأضاف "أوناجم لم يقدم أي شيء مع الزمالك على الإطلاق خلال الفترة الماضية سوى هدف واحد أمام الترجي".

وأكد الإعلامي إسلام صادق، أن محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك طلب من كريم البولق، وكيله، البحث له عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال "صادق"، فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "أوناجم كان قد تقدم بشكوي ضد الزمالك بسبب وجود 500 ألف يورو مستحقات متأخرة، ولكن تم حل الأمر بشكل ودي".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

وهو الأمر الذى يشير إلى أن مباراة الأهلى والزمالك تم تأجيلها والتى كان من المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى.
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