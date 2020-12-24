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أخبار البلد

أهم الأخبار.. ترامب يستخدم الفيتو ضد قانون ميزانية الدفاع الجديد.. وتفاصيل ظهور سلالة جديدة مخيفة من كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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نشر "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها في السطور التالية من التقرير..

تحذير شديد اللهجة من ترامب إلى إيران

وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، اليوم الأربعاء؛ عقب استهداف السفارة الأمريكية في العراق بعدد من الصواريخ ...للمزيد اضغط هنا 


ترامب يستخدم الفيتو ضد قانون ميزانية الدفاع الجديد

فجر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب استخدامه حق الفيتو ضد ميزانية قانون ميزانية وزارة الدفاع الجديد، وقرر إعادته إلى الكونجرس. . للمزيد اضغط هنا 

اكتشاف سلالة مخيفة من كورونا بجنوب أفريقيا

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19" مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة كبيرة.. للمزيد اضغط هنا 

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة


استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية .. للمزيد اضغط هنا 

وزيرة الصحة: سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة لتقديم خدمة التلقيح بـ كورونا 

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيا ، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفاءات المستحقة، والمستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا.. المزيد اضغط هنا
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