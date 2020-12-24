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رياضة

المدرب التاريخي للمنتخبات العراقية: متابعة الكرة المصرية فرض على كل عربي ..فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:29 ص
حكيم شاكر
حكيم شاكر
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محمد رشاد
قال حكيم شاكر المدرب التاريخي للمنتخبات الوطنية العراقية، إنه متابع جيد للكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه فرض على كل عربي متابعة الكرة المصرية التي اعتادت تقديم نجوم وأسماء كبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

وأضاف حكيم شاكر، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وجود مظلة في اتحاد الكرة والأندية المصرية، سيطرت على أوضاع كرة القدم، مشيرًا إلى أن تواجد فريقي الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا؛ يدل على أن الكرة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، ويؤكد قوتها في القارة الأفريقية.

واستكمل حديثه، أنه توقع فوز الزمالك بأبطال أفريقيا، بداية من دور الثمانية نظرًا للمستوى الفني الكبير الذي كان يقدمه حتى في نهائي البطولة قبل أن يحسم الأهلي اللقب لصالحه، مشيرًا إلى أن كرة القدم المصرية اعتادت تقديم العديد من الأسماء الكبيرة على مدار التاريخ.

واختتم تصريحاته، بشأن اللاعبين العراقيين، قائلًا إن اللاعب العراقي تنقصه الثقافة الاحترافية رغم إمكانياته الكبيرة التي يمتلكها، موضحًا أن العراق قدمت للكرة المصرية لاعبين مثل كريم مصطفى وهمام طارق لاعبي الإسماعيلي وغيرهما.

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