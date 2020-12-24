جمال علام يكشف كواليس سرقة الكئوس من اتحاد الكرة.. ويعلن ترشحه لرئاسة الجبلاية ..فيديو

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن التليفزيون هو من يتحمل مسئولية غرامة إذاعة مباراة مصر ضد غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.





وأضاف جمال علام، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مجلس الجبلاية الذي ترأسه، في بداية عمله قام بتقديم محاضر جرد لمحتويات الجبلاية، مشيرًا إلى أن وقت الحريق كان المجلس خارج البلاد في المغرب وعاد بعدها بـ 3 أيام وتفاجأ وقتها بسرقة الكئوس.





وتابع حديثه، أن هناك بعض الكئوس التي تمت إعادتها إلى اتحاد الكرة، وإثباتها في محاضر رسمية، بينما كئوس أخرى لم تتم إعادتها من جديد، مشيرًا إلى أن ما تردد بشأن استعادة درع ذهب عارٍ تمامًا من الصحة، خاصةً أن الأشياء الثمينة تتواجد في خزائن الاتحاد، وهذه الخزائن موجودة ولم يتم فقدانها، إضافةً إلى درع الدوري كان يُسلم بصورة شخصية ولم يتم فقدانه.





واختتم تصريحاته، بأنه ينوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، موضحًا أنه كان سيرفض العمل ضمن اللجنة الثلاثية بالجبلاية، خاصة أن ذلك يتعارض مع قرار ترشحه، مؤكدًا «الجمعية العمومية هي الأساس في الانتخابات وكنت رئيسًا للجبلاية ومينفعش أترشح غير على منصب الرئيس».