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توك شو

انتحار أم مخدرات؟.. التشريح يكشف كواليس وفاة مارادونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:09 ص
مارادونا
مارادونا
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إسراء صبري
عرضت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا عن نتيجة تشريح جثمان الراحل مارادونا، وكشفت نتائج تحليل السموم والتشريح عن عدم وجود كحول أو مخدرات بجسده.

كما أشار التقرير إلى أن الأدوية التي وجدت خلال تقرير السموم عادية، ومنها عقاقير لعلاج نوبات الصرع والاكتئاب.

وكشف التقرير الطبي، عن أن مارادونا حدث له تضخم في القلب قبل الوفاة بأيام معدودة.

وأضاف "نتيجة التقرير الطبي أكدت أن الوفاة جاءت بسبب أزمة قلبية وليس انتحارًا".

وكشف محامي أسطورة كرة القدم "دييجو مارادونا"، عن وصية غريبة تركها النجم الأرجنتيني الذي رحل الشهر الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا.

ويقول ماتيس مورلا، محامي دييجو مارادونا، إن الأسطورة الأرجنتيني طلب في وصيته تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف، مثل زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين، الذي لا تزال جثته محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء بموسكو منذ عام 1924.

وبحسب صحيفة "ذا صن" كتب مارادونا وصية في 13 أكتوبر، قبل أسابيع من وفاته، قال خلالها "بعد تفكير عميق.. أود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف.. وأن أكون محاطا بأكبر قدر من الجوائز والتذكارات ومتعلقاتي الشخصية حتى استمر في استقبال المشاعر الطيبة من الجمهور في ذلك المكان".

وأوضحت الصحيفة أنه يجري التفكير في تشييد "ضريح" لمارادونا في مكان ما حتى يزوره المشجعين، وفقا لماريو بودري، محامي فيرونيكا أوخيدا، صديقة مارادونا.

وأشار بودري إلى أن الفكرة تمت مناقشتها مع عائلة مارادونا، لكن تنفيذ الاقتراح سيكون مسؤولية اتحاد الكرة.

كانت وفاة مارادونا في نوفمبر الماضي تسببت في حالة من الجدل، حيث فتحت السلطات الأرجنتينية تحقيقًا بعد الحديث عن احتمال وجود إهمال طبي تسبب بوفاته.
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