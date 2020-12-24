مع ظهور السلالة الجديدة لـ كورونا.. تعرف على طريقة تعقيم سيارتك

يتعرض الآن سكان الأرض إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا ، والذي وصفها الأطباء، بأنها الأشرس والأسرع في الانتشار من بداية ظهور الفيروس.





وتعد أسطح مقصورة السيارة من أكثر الأماكن التي يجب تعقيمها وتنظيفها بشكل يومي، خاصةً أن الفيروس يتمكن من العيش على الأسطح المعدنية والبلاستيكية والزجاجية لفترة الطويلة.





وفي هذا التقرير، يقدم "صدى البلد"، أبرز النصائح التي يجب أن تقوم بها عند تعقيم السيارة..





1- في البداية يجب ارتداء قفازات اليدين التي تستعمل مرة واحدة، ويجب أن تتأكد من عدم لمس أسطح السيارة بيديك لأنه من المحتمل أن يكون الفيروس على المقابض أو حزام الأمان، والزجاج.





2- يجب المحافظة على نظافة سيارتك بشكل دوري؛ حتى تتجنب إصابتك بفيروس كورونا، مع استخدام الماء والصابون في مسح المقاعد والتابلوه.





3- استعِن بأحد المطهرات مثل بخاخات الإيثانول في تعقيم الأسطح وواجهة التابلوه.

4- حاول تطهير كل مكونات السيارة التي تصل إليها يداك أو أيادي المحيطين بك بداية من الفتيس ولوحة العدادات، والتكييف، والنظام الصوتي.