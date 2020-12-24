مجلس الوزراء يكشف حقيقة الإغلاق الجزئي للبلاد بسبب كورونا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإغلاق الكامل الذي أشار إليه رئيس المجلس؛ يتمثل في إيقاف بعض الأنشطة عن العمل كما حدث في الموجة الأولى، موضحًا "وجود إغلاق جزئي من عدمه يعد من اختصاص لجنة الأزمات".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "ten"، "من المتوقع أن يكون هناك اجتماع للجنة الأزمات بداية من الأسبوع القادم، واللجنة ستدرس تطبيق الغرامة بشكل فوري على المخالفين".



وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه إلى تطبيق الغرامة الفورية، منوها بأن تأخير تطبيق غرامة المخالفة لفترة أعطى شعورًا بأن تلك العقوبات لن يتم تطبيقها.





وتابع "كل الاحتفالات الخاصة بأعياد الميلاد تم إلغاؤها بقرار من رئيس الوزراء"، معقبا "إلغاء الاحتفالات قرار عام، والجهات المعنية ستتابع الأوضاع".





وفيما يخص أعداد كورونا، فكشف أن عدد المستشفيات الآن وصل إلى نفس عدد المستشفيات المستخدمة في ذروة الموجة الأولى، وهذا يعد جرس إنذار لنا جميعا.

واختتم أن قرارات تدعيم قطاع السياحة يأتي في إطار الدعم المقدم لهم منذ بداية الأزمة.