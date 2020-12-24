مصطفى الفقي: مصر عمود الخيمة للوطن العربي ودولة تاريخية عصية على السقوط ..فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن مصر هي عمود الخيمة في الوطن العربي وكيان تاريخي وعصية على السقوط.





وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، "المتغير رقم اثنين من وجهة نظري على مستوى 2020، هو أن العلاقات الإيرانية الخليجية وصلت إلى مرحلة قد تبدو بها قدر من المواجهة، كما أن ترامب لعب دورًا في تشكيل الجبهة ضد إيران".





وتابع أن إسرائيل وإيران وتركيا وبعض مناطق الشرق الأفريقي مثل إثيوبيا هي على قوائم الأعداء للدول العربية، وتلك الدول من مصلحتها أ لا يزدهر الوجود العربي ويصعد، ويجب أن يكون هناك حذر منها.





وأوضح مصطفي الفقي ، أن إيران لا تريد الخير للدول العربية ودورها في سوريا واليمن والعراق ولبنان خير دليل على ذلك، وهناك تنافس صامت بين إيران وتركيا، وهناك اتفاق ضمني بينهما على انتزاع جزء من الوطن العربي؛ لأنهما متفقان على أن العرب أخذوا ما لا يستحقون. إيرانذلك،جزءلأنهماأخذوا





وتابع مصطفي الفقي، أن إيران خلال 2020 لم تربح كثيرًا وتعرضت لضربات قوية جدًا ولكنها تحاول أن تضبط نفسها لكسب بعض الوقت في معاركها، وأن مزاج المغرب العربي يختلف عن مزاج المشرق العربي.



