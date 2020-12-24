قرار وليس اختيارا.. هدير سمير: مفتاح السعادة في يد الإنسان نفسه

كشفت الإعلامية هدير سمير، عن أسرع الطرق لوصول الشخص إلى السعادة في الحياة، مؤكدة أن مفتاح السعادة في يد الإنسان نفسه، والسعادة قرار ليست اختيارًا.





وأضافت "سمير"، في برنامجها "حبة كراميل" المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء أمس، الأربعاء، أن السعادة كلمة حروفها قليلة لكن معانيها كثيرة، مضيفة أن السعادة ليس لها حدود وطريقها ليس له سدود وبابها مفتوح.





وتابعت مقدمة برنامج "حبة كراميل"، أن "السعادة قرار ومش اختيار، وجو كل إنسان، وده معروف من زمان، والشاطر اللي يخرجها وكل اللي حوليه واللي بيحبوه والسعادة في إصلاح نفسك أنت"، مستدركة "في ناس شايفة السعادة في المال وناس في كترة العيال ولكن السعادة في اسعاد اللي حوليك".





وأكملت الإعلامية هدير سمير، أنه "لا خير في حياة يحيها الإنسان وحياه كلها مشاكل وكآبة، السعادة في الطاعة والرضا بما قسمه الله عز وجل".