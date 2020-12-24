ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

«بيلد» الألمانية تشيد باستعدادات مصر لمونديال اليد وتطالب فريقها بنتيجة مرضية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
موندبال اليد
موندبال اليد
Advertisements
محمد رشاد
أشادت صحيفة "بيلد" الألمانية بالتجهيزات لبطولة العالم للرجال في نسختها رقم "27" التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 27 من يناير العام المقبل بمشاركة 31 دولة إضافةً إلى مصر البلد المضيف للبطولة. 

وقالت الصحيفة، إن مصر استطاعت بناء 4 صالات استعدادًا للبطولة في وقت قياسي بالنسبة إلى المعدلات الزمنية للبناء من بينها صالتان جديدتان بتكلفة 100 مليون يورو. 

وتحدثت الصحيفة، عن استعدادات المنتخب الألماني لبطولة العالم، مطالبة فريقها بتحقيق نتائج مرضية تعوض حصوله على المركز الرابع في بطولة العالم الماضية في ألمانيا والدانمارك، والتي فازت فيها الأخيرة على النرويج في المباراة النهائية. 

وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الألماني ترك حرية كاملة للاعبين للمشاركة مع فريقهم في البطولة من عدمه بسبب تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا. 

الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد يواجه المنتخب الألماني في دور الثمانية للبطولة أو منتخب إسبانيا بطل أوروبا وفقا لقرعة ونظام المباريات. 

على صعيد آخر، يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته للمونديال بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا ومساعده مجدي أبو المجد وذلك بالتدريب على فترتين صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية وذلك بعد اعتذار منتخب مقدونيا ومنتخب كرواتيا عن الحضور إلى القاهرة لإقامة مباريات ودية مع فراعنة اليد في إطار الاستعدادات للمونديال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يتابع مع اللجنة المنظمة تجهيزات استضافة منتخبات مونديال اليد 2021

باروندو يعلن قائمة منتخب مصر لليد استعدادا للمونديال

منتخب اليد يهزم البحرين 34/22 استعدادا للمونديال

منتخب اليد يعود إلى القاهرة بعد وديتي البحرين

ترشيحاتنا

بعد العرض القطري.. وزير الرياضة يفاوض فرجاني ساسي من أجل الزمالك

اشتغلت حلاق قبل احتراف كرة القدم.. أحمد الشيخ يدافع عن مهاجم الأهلي

عاجل | أول قرية بمحافظة الفيوم تتجه للإغلاق بسبب كورونا

اجتماع أمني عاجل في البيت الأبيض لردع إيران ووكلائها بالعراق

بعد تعديل جدول الدوري.. طوارئ في الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الأهلي

هندسة القاهرة: الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الاول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة