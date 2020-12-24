فخري الفقي: الهدف الرئيسي لأي نظام اقتصادي تحسين مستوى معيشة المواطن

أكد الدكتور فخري الفقي ، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الهدف الرئيسي لأي نظام اقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطن على المدى البعيد.





وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا الأمر يتعلق وممثل في مستوى معيشة المواطن ومتوسط الدخل يزيد كل عام بما يتوافق مع إمكانية ملاحقة الزيادة في الأسعار كل عام.





وتابع الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مع الإصلاح الاقتصادي، متابعا أنه كان معدل النمو قبل الإصلاح 2% وهو سيئ جدا.





وأكمل الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أنه بعد الإصلاحات في السنوات الخمس وصلنا بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي لـ 5.6%.



