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فخري الفقي: متوسط النمو السكاني في مصر 4 أضعاف النمو في العالم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
فخري الفقي
فخري الفقي
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عادل نصار
كشف الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن متوسط النمو السكاني في مصر 4 أضعاف النمو السكاني في العالم.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، أن الهدف الرئيسي لأي نظام اقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطن على المدى البعيد.

وتابع المستشار السابق، أن هذا الأمر يتعلق بمستوى معيشة المواطن، ومتوسط الدخل يزيد كل عام بما يتوافق مع إمكانية ملاحقة الزيادة في الأسعار كل عام.

وتابع الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتم مع الإصلاح الاقتصادي، متابعا أنه كان معدل النمو قبل الإصلاح 2% وهو سيئ جدا.

وأكمل الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أنه بعد الإصلاحات في السنوات الخمس وصلنا بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي لـ 5.6%.

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