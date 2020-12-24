ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتوجيهات المحافظ.. رش وتطهير شوارع دسوق ليلا لمجابهة انتشار فيروس كورونا ..صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
شهدت شوارع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رش وتطهير بالكلور والمواد المطهرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدن والقرى وبالمصالح الحكومية على مدار الساعة، سواء بالفترة الصباحية أو المسائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ كفر الشيخ، مواطني المحافظة، بارتداء الكمامات الطبية الواقية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات.

وكان محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، والخاصة بحظر إقامة سرادقات العزاء والأفراح ومنع بهدف منع التجمعات وحماية المواطنين.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة