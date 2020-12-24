في ذكرى ميلاده.. تعرف على حقيقة إصابة محمد فريد بمرض السرطان

وكان ذلك سببًا في انتشار العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة محمد فريد، بمرض السرطان، الأمر الذي جعله يتعجب من تلك الأخبار التي انتشرت وكانت كاذبة ومجرد شائعة لا يعرف الغرض منها.





اشترك محمد فريد مع كبار النجوم فوقف أمام عادل إمام وسندريلا الشاشة سعاد حسني في فيلم "حب في الزنزانة"، ومع محمود عبد العزيز في مسلسل "محمود المصري"، ثم جاء إليه الدور الأشهر في مشواره الفني وهو تجسيد شخصية "طاطا"، صبي العالمة "سماسم" في مسلسل "ليالي الحلمية".





كما وقف أمام الفنان أحمد السقا في فيلم "الديلر"، وفي فيلم "المغتصبون"، ثم وقف على خشبة المسرح ليؤدي دورا من أهم أدواره في مسرحية "راقصة قطاع عام" مع الفنانة سماح أنور.