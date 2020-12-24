ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على حقيقة إصابة محمد فريد بمرض السرطان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحل اليوم الخميس 24 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان محمد فريد، حيث تسبب في صدمة قوية لجمهوره، وذلك بعد ظهوره في برومو فيلمه "حار جاف صيفا"، حيث ظهر فيه أصلع وملامح المرض تسيطر على وجهه.

وكان ذلك سببًا في انتشار العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة محمد فريد، بمرض السرطان، الأمر الذي جعله يتعجب من تلك الأخبار التي انتشرت وكانت كاذبة ومجرد شائعة لا يعرف الغرض منها.

اشترك محمد فريد مع كبار النجوم فوقف أمام عادل إمام وسندريلا الشاشة سعاد حسني في فيلم "حب في الزنزانة"، ومع محمود عبد العزيز في مسلسل "محمود المصري"، ثم جاء إليه الدور الأشهر في مشواره الفني وهو تجسيد شخصية "طاطا"، صبي العالمة "سماسم" في مسلسل "ليالي الحلمية".

كما وقف أمام الفنان أحمد السقا في فيلم "الديلر"، وفي فيلم "المغتصبون"، ثم وقف على خشبة المسرح ليؤدي دورا من أهم أدواره في مسرحية "راقصة قطاع عام" مع الفنانة سماح أنور.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك

جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي

صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد