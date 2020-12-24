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رياضة

الأزمة منذ أشهر.. خالد الغندور يكشف كواليس مستحقات بنشرقي وأوناجم ..فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:27 ص
بن شرقي و أوناجم
بن شرقي و أوناجم
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محمد رشاد
كشف الإعلامي خالد الغندور، عن كواليس أزمة المستحقات المالية المتأخرة لعدد من اللاعبين أبرزهم أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وتمت الإشارة إلى قيام اللجنة بسداد مستحقات متأخرة منذ أشهر عديدة.

وكانت اللجنة المؤقتة، التي تدير نادي الزمالك في وقت سابق، أعلنت سداد جميع المستحقات المتأخرة ومقدمات العقود لجميع اللاعبين.

وقال خالد الغندور، عبر قناة "الزمالك" "بمنتهى الصراحة، كانت هناك مشاكل مالية لبعض اللاعبين، أبرزهم أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، اللجنة الحالية جاءت لتدفع مستحقات متأخرة للاعبين منذ 3 أو 4 أشهر".

وتابع خالد الغندور، "دوري هنا في قناة الزمالك أن أقول حق الله، اللجنة الحالية ولجنة الكرة وأيمن يونس تحديدًا أتواصل معهم باستمرار، أشرف بنشرقي حصل على أموال كثيرة، ومازال له شهر أو شهرين مستحقات متأخرة".

وأكمل خالد الغندور "أوناجم حصل على أموال قليلة، ولم يحصل على أموال منذ 6 أشهر".

وشدد الإعلامي خالد الغندور على أن "هناك عددًا من اللاعبين لم يحصل على أي مستحقات منذ فترة، وهناك لاعبون رجال تحملوا الكثير، وهناك من قدم شكاوي وعاد عنها".

وصرح خالد الغندور بأن "اللجنة مطالبة بسداد أكثر من 70 مليون جنيه، هناك مستحقات للزمالك في الخارج، واللجنة الحالية تحاول حل جميع المشاكل وتعديل العقود".

واختتم الإعلامي خالد الغندور بأن "اللاعبين تحملوا تأخر المستحقات لشهور عديدة".

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