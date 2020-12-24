ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع أحمد شوقي في مطاي يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الاستياء بين أهالي شارع أحمد شوقي خلف مدرسة الشعراوي بجوار المطرانية مركز مطاي محافظة المنيا، بسبب تضررهم من  انتشار تلال أكوام القمامة على الطرقات، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».

ويقول المواطن محمود علي محمد، فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، لافتا العلم بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة لذلك يجب عليكم نظافة المكان". 

وأوضح: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والشوارع التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس  كورونا، والمسئولين هنا لاعين ترى ولا أذن تسمع سوءا من وحدة محلية أو صحية".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

للتواصل مع القارئ من خلال الأرقام: 
 
01559616122
اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان مدينة بلبيس بالشرقية يصرخون: القمامة تحاصرنا..صور

أهالي شارع ههيا بـ كامب شيزار بالإسكندرية يشكون من تراكم القمامة

سكان شارع الهانوفيل بالعجمي يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع أحمد لطفي في المنصورة يستغيثون من انتشار القمامة

الأمراض والأوبئة تهدد حياتنا.. أهالي قرية منشأة بولين بالبحيرة يستغيثون من انتشار القمامة

سكان شارع الضغط العالي بمدينة نصر يستغيثون من أكوام القمامة

ترشيحاتنا

بعد الاعتراف بسيادة المغرب.. أمريكا تعلن بدء إنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

غير سعيد.. تامر أمين: اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول وهذه الدلالات.. فيديو

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

أشرف صبحي والخطيب أول الحاضرين إلى جنازة رئيس نادي الزمالك.. فيديو وصور

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

طليق نيللي كريم :لا خلافات بيننا.. وأم بناتي خط أحمر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 عوامل.. دراسة توضح تأثير فيروس كورونا على مرضى القلب

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا